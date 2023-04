Un ghjornu, una canzona : A Filetta - U lamentu di Ghjesù

"U lamentu di Ghjesù" cantu putentissimu di u venderi santu...

U LAMENTU DI GHJESÙ

O tù chì dormi

In sta petra sculpita

D'avè suffertu

Da colpi è ferite

Dopu d'atroci martiri

Persu ai ancu la vita,

Oghje riposi tranquillu

A to suffrenza hè finita.

Ma eo sò

Ind'una fiamma ardente,

Brusgiu è mughju

Tuttu ognunu mi sente,

Sò i lamenti di i cumpagni

È d'una mamma li pienti

Chjamu ancu à Diu supremu

Ci ritorni stu nucente.

È fù per quella

Cun spiritu feroce

Da tanti colpi

È viulenza atroce

Chjodi à li mani è li pedi,

Quessi t'anu messu in croce,

O Diu da tante suffrenze

Fà ch'eo senti a to voce.

Oghje per sempre

Tutta questa hè finita,

Avà sì mortu

Hè persa a partita,

Oramai in Ghjerusaleme

A ghjente hè sparnuccita

Vergogna ùn ci ne manca,

Morte sò a fede è a vita.