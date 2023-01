Un ghjornu, una canzona : Rinucciu di a Rocca - Andria Aitelli / Marc'Andria Castellani

"Rinucciu di a rocca" d'Attallà hè di sicuru una di e canzona e più impurtanti di s'ultimi anni in Corsica. Moltu più perch'ella parla d'un fattu scoricu impurtante assai è troppu scurdatu. Ci hè cantata dà Andria Aitelli è Marc'Andria Castellani per "Un ghjornu una canzona in scena" !