Un ghjornu, una canzona : Antoine Ciosi - A l'altru mondu

"A l'altru mondu" a bellezza puetica ind'e l'ore e più scure...

À l'altru mondu, u tempu hè longu, ci stà l'eternità

È m'hà pigliatu à tempu natu; di mè, chì n'hà da fà?

O cara mamma, u paradisu hè grande cume tè

È s'e ti chjamu à l'improvisu s'arricummanda à mè

Santa Marìa a to sumiglia ùn nu mi lascia più

È mi cuntentu è mi ramentu, cume s'ell'era tù

Ti mandu un fiore, u so culore, u sceglierai tù

Hè ind'u pratu di u Muratu ch'ellu face u più

S'e fussi eiu frà i più belli u cuglierebbi à tè

Ma stocu in celu, è i to capelli sò luntanu da mè

Ma i t'allisciu cù Ghjesù Cristu chì sà quale tù sì

È mi cuntentu è mi ramentu, è megliu ùn possu dì

Ùn piglià dolu, u to figliolu cù l'ànghjuli stà bè

È ciò ch'e vogliu, u mio custodiu a sà prima cà mè

Quì l'aria fine cume puntine * cosge senza piantà

Ore tranquille, à mille à mille, senza calamità

À l'altru mondu, canta un culombu è paura ùn hà

Per cacciadore ci hè u Signore, O mà ùn ti ne fà