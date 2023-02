Un ghjornu, una canzona : Antoine Ciosi - Ciò chi fù un cunventu

"Cio chi fù un cunventu" o u sguardu di Tintin Pasqualini nant'à sti lochi di memoria lasciati à l'abandonu...

"Eu pensu puderiamette in muvimentu in sta salla chi hà vistu è intesu tanti segreti sott'a u lume chi dava lu sacramentu è chi lasciava vede patriotti à mezzu à i preti. Ancu diu paria di vulè dà un colpu di manu à s'anime cundanate à morte primaticie è chi casconu un ghjornu cume spighe di granu avanti d'esse mature in Castagniccia..." Tintin Pasqualini