Un ghjornu, una canzona : ANTOINE CIOSI - Quantu si cambiata

"O Corsica mea quantu si cambiata"...

Sè tu ti n’avveni la mio innamurata

Né facemu noi prumesse sulenne

Ancu senza festa per quelle le strenne

La volsemu bella la nostra abbracciata

Ma oghje mi pare di sente e tintenne

O Corsica mea quantu si cambiata

Sé tu t’arricordi di quella sbarcata

Colmi di sperenza è di l’allegria

C’era in core à noi cume diceria

Un rispiru novu d’una sventulata

Mi parenu oghje tutte niscentrie

O Corsica mea quantu si cambiata

U paese hè spentu da la spenserata

A Campagna hè guasta da u lasciacorre

A cità chi ride di lu so rimore

Ogni cosa cara la sentu sbandata

Hè ghjunta ammarezza in lu nostre amore

O Corsica mea quantu si cambiata

Ma un’vogliu perde la sperenza amata

Mancu vogliu sente la to malacella

In mare turchinu una navicella

Mi fermerà in core di neve impannata

E’in la mio memoria ci luce la stella

Di Corsica mea ch’un hè mai cambiata