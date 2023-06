Un ghjornu, una canzona : Canta u populu Corsu - L'ancura di a misericordia

"L'ancura di a misericordia" une main de fer dans un gant de fable

Messageru di a storia

Quand'è tù ghjunghji in sagone

Dà un'occhjata à l'orizonte

È ascolta lu marone

Senterai qualchì voce

Di stu fattu testimone.

Eranu tant'omi fieri

Tutti di ceppu lucale

Nant'à un battellu sbrancatu

In pettu à lu tempurale

Sott'à un celu spaventosu

Cum'è le porte murtale.

Si stracciava ogni vela

Un ventu forte stridava

Più l'omi tenianu morsu

Più l'onda si scatenava

È à l'unu è l'altru latu

A morte già s'affiancava.

Cum'è una bestia ferita

È senza speranza alcuna

Strinti in un ultimu fiatu

L'omi sciolsenu la funa

À quale ci era anudata

Cù l'ancura di furtuna.

Ad ùn trattu u bastimentu

Cum'è un cavallu dumatu

Fù scacciatu da l'infernu

U tempu s'era fermatu

L'omi casconu in preghera

Fin' chì u mare fù calmatu.

Quandu u celu fù serenu

Ognunu purtava in gloria

L'ogettu di a so salvezza

Chjamatu misericordia

Fù lasciatu sopr'à locu

È stampatu in la memoria.

Ma in fondu di lu mare

Oghje ch'hè oghje in Sagone

A rena hè più chè nuda

Un furesteru latrone

S'hà coltu senza vergogna

Quella ancura testimone.

Avà corsu stami à sente

Sta canzone ùn hè finita

Fatti onore à ripiglià

Un pezzu di a to vita

È lampa fora stu latru

À la manu troppu ardita

