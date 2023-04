Un ghjornu, una canzona : Canta u populu Corsu - Lettera di u prigiuneru

In 75 ghjustu dopu à l'avenimenti d'Aleria esce "Libertà" di Canta u Populu Corsu è "A lettera di u prigiuneru"...

Da u fondu di e prigione induve tù sì,

Dimmi ciò chè tù pensi,

Dimmi ciò chè tù brami...

Vogliu cantà le to muntagne immaculate

Quandu l'alba santa si disceta in mè,

In lu to celu ci cantanu le fate,

È tante voce pure si spannanu cun tè.

Vogliu cantà cum'è un figliolu curagiosu,

In terra nemica oghje incarceratu,

Cun tanta cura u destinu gluriosu.

M'hà purtatu cun fede à l'altare sacrate.

Ripigliu: Dammi la forza per tene alta la to bandera,

È libertà per la to terra cusì fiera.

Vogliu cantà li to oddii, le to passione,

Quandu mughja in mente u ventu nustrale,

Chì ghjunghje è sbatte e porte di e prigione,

È chì l'eterna gloria alza lu so fanale.

Vogliu cantà cun quattru muri per cunfine,

Aspettendu l'ora di la verità,

È anderaghju sempre senza fine,

A pace ritruvata per l'eternità.

Dammi la forza per tene alta la to bandera,

È libertà per la to terra cusì fiera.

Salute à tè, prigiuneru macchjaghjolu,

Quand'è tù turnerai ùn ci serà più dolu.