Un ghjornu, una canzona : Canta u populu Corsu - Sinfunia

Un pezzu d'Irlanda ghjuntu in Corsica dà Ghjan'Carlu Papi !

Ti vogliu accumpagnà nant'u chjassu di e fole

È di lu nostru sunnià di a nostr'identità

Ti vogliu fà sapè i nostri li sicreti

È lu nostru lu piacè di sparteli cun tè

È ritruvà cusì in issi visi culpiti

Ciò chì feci sbuccià quì u granu da fiurì

Annacquà lu per fà rinvitulisce l'anima

Ch'addombra u to campà è a to verità

Issi castagneti abbandunati è isse muntagne arruvinate

Isse case à l'ochjiserrati è isse donne ammantate

Issi fiori chì si sò piattati, l'ochji arritrosi di e fate

È issi mazzeri sminticati in isse petre chjinate

R: Simu sempre in viaghju sottu à listessu maghju

Nant'un batellu scemu ver' di l'orisonte stremu

È simu sempre uniti da curà i feriti

Ver' di li nostri sogni sopr'à li scherzi è li vergogni.

Vogliu scopre cun tè ciò chì hè statu nascostu

I valori è lu sapè u prezzu di l'avè

È po' fà ti scuntrà isse ghjente di magia

Chì ti facenu sperà in un mondu à rinuvà

Issu voceru chì fù ridottu à lu silenziu

E bellezze è le virtù ciò chè tù ùn sai più

Issu cantu spartarà l'umanu di dumane

Chì cunnosce u parlà di radiche è cambià

Isse voce chì funu incabbiate, e morre è po' l'impaghjellate

Issi chjerchji è sciupetti imburrati, issi ghjochi passiunati

I nostri vechji imprigiunati chì c'incantavanu e serate

In isse casette illuminate da fucone è cantate

R: Simu sempre in viaghju sottu à listessu maghju

Nant'un battellu scemu ver' di l'orisonte stremu

È simu sempre uniti da curà i feriti

Ver' di lu nostru avvene incù issa sperenza chì ci tene