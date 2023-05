Un ghjornu, una canzona : Canta u populu Corsu - Un paisanu

"Hè fattu di lume un paisanu" o quandu si pigliava a sucietà a contrasensu !

Hè fattu di lume un paisanu

Quandu in celu u sole si move

Quandu spunta u ghjornu luntanu

Hè fattu di lume un paisanu.

Quandu spunta u ghjornu luntanu

Hè fattu di lume un paisanu.

Hè fattu di pena un paisanu

Quandu u solcu li nasce in fronte

Quand'ella si scaglia a so manu

Hè fattu di pena un paisanu.

Quand'ella si scaglia a so manu

Hè fattu di pena un paisanu.

Hè fattu di gioia un paisanu

Quandu a pianta nasce più bella

Quandu l'alburoni si spannanu

Hè fattu di gioia un paisanu.

Quandu l'alburoni si spannanu

Hè fattu di gioia un paisanu.

Hè fattu di stintu un paisanu

Quandu a terra si face dura

Quandu u tempu si face stranu

Hè fattu di stintu un paisanu.

Quandu u tempu si face stranu

Hè fattu di stintu un paisanu.

Hè fattu di sangue un paisanu

Quandu a rimigna strangera

Li porta lu focu è lu dannu

Face corre u sangue un paisanu.

Li porta lu focu è lu dannu

Face corre u sangue un paisanu.