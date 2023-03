Un ghjornu, una canzona : Canta u populu Corsu - Vogliu scrive lu to nome

"Vogliu scrive lu o nome" è u miticu live di Canta in Parigi trà passione, indiature è "Alerte à la bombe" !

Sopr'à e porte di e scole

Mentre i libri ind'è fole

U to nome in'ogni locu

Sbuccia in lettare di focu

Libertà !

Sopr'à u volu di l'acellu

Ind'è u sguardu di u zitellu

Per l'orfanu inghjuliatu

Per lu vechju abbandunatu

Libertà !

Ind'è surgente cristalline

Ind'è più vechji mulini

Intorn'à l'aghja à u piazzile

À u fucone à u casgile

Libertà !

Nant'à e neve di ritondu

Sopr'à u mare prufondu

E petre di l'alte cunfine

E rinaghje di e marine

Libertà!

Per u cuccu è u culombu

Per a chjama è u ribombu

Per u fiore muntagnolu

U secretu macchjaghjolu

Libertà!

In l'anticu campu santu

Cù a santa croce accantu

In cima di u campanile

Nant'à u ceppu di u fucile

Libertà!

Sopr'à Tavignanu è Golu

Sparghje infine lu to volu

Per u solcu per a terra

Per a lingua è a bandera

Libertà!

Poi per ogni patriottu

Oghje incarceratu à tortu

Per ogni generazione

Di a Corsica Nazione

Libertà!