Un ghjornu, una canzona : Charles Rocchi - U miò mulinu

Se l'anni 60 eranu una canzona seria : "U mio mulinu"

Accant'à lu mio giardinu,

Parlu di tant'anni fà,

Mi ricordu u mio mulinu

Chun facié chè cantà,

U uadellu chì passava,

Si piantav'à chjachjarà,

Chjachjarendu l'aiutava,

L'aiutav'à macinà.

U mio mulinu, u mio mulinu,

Sapia cusì bè cantà,

È sta canzona, ì mé risona,

Ùn mi ne possu più scurdà,

Veg'una fata, tutta villata,

Per mè si mittia à ballà,

Nant'u gaminu, d'u mio mulinu,

Chì nun cessava di cantà.

Ma lu focu hà stirpatu,

E fureste di quassù,

U uadellu s'hè siccatu,

A rota ùn gira più,

U purton'hè tuttu apertu,

Ùn si sente più cantà,

È u mulinu desertu,

Oghje mi face pietà.

U mio mulinu, u mio mulinu,

Cosa sì diventatu tù,

In i castagni, sente i to lagni,

U ventu face: "u, u, u..."

È ogni corsu, senza rimorsu,

Franca u mar'è si ne và,

Tristu destinu, u mio mulinu,

Un ghjornu in terra cascherà.