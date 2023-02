Un ghjornu, una canzona : Chjami aghjalesi - Attila

"I Chjami" è e so favulose cavalcate musicale seranu à u teatru di Bastia u 3 è u 4 di marzu.

Da sbarracà i palazzi

E da spenticà l'imperi

Venutu da i to stazzi

Cù i to cavalli fieri

Attila si scalatu

Cù u ferr' è cù u focu

Vecu e greghje infuriate

Ad apparinà u locu

Tù qualcosa ci lascati

Di u to sangue in bullore

Per chi nim'ùn accatasti

E nùn cresca u valore

Senza sapè chì dumane

Sì pesa un antru ghjornu

Duve nùn si sà chì pane

A da coce ind'è u fornu

A chì si crede putente

In la so pace rumana

Di cultura preputente

Veste robb' è ghjente sana

Si scorda di a lezzione

Chì a brusta ùn bast'à copre

Per amattà u tizzone

Quandu ci hè la ghjente fore

Un cunnoscu e to stonde

Ma sentu la zampittata

Chì fece trimà u mondu

Nant'a so volta impetrata

E chì ficcò a peura

Attempu la meraviglia

Per la tamanta figura

Di un populu in ira.

E chì ficcò a peura

Attempu la meraviglia

Per la tamanta figura

Di un populu in ira.

Per la tamanta figura

Di un populu in ira.