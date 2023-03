Un ghjornu, una canzona : Chjami Aghjalesi - Guerrieri

"Guerrieri di l'eternu" u discu di "Cità", di "Per u troppu" è di "Guerrieri" !

Centu milla guerrieri anu francatu la bocca

Tutti vestuti di lume cun trumbett'è cun tamburi

Facenu trimà la terra chì seranu l'auguri?

Centu milla guerrieri anu francatu la bocca

Fissanu un puntu luntanu, a vittoria chì s'avvicina

U nemicu soffrerà sterperanu u so locu

Pè di qual'hè u maestru, diceranu cù u focu

Fissanu un puntu luntanu, a vittoria chì s'avvicina

Ma daretu à l'armata l'ultimu hà passu stancu

Carcu à sudor'è sangue trascina la so miseria

Luntanu dananzu à ellu c'hè una musica guerriera

Ma daretu à l'armata l'ultimu hà passu stancu

Lu so cantu hè di silenziu è la so paroll'hè muta

Pensa à ciò ch'ùn hè più, per ùn sente ogni sassu

Di stu caminu di croce chì ormai hè lu so chjassu

Lu so cantu hè di silenziu è la so paroll'hè muta

Ma sintite la mio voce, sintite la mio canzona

Per l'ultim'umanità è per l'ultimu suldatu

Li so guai lu so sangue, u so passu trascinatu

Hè per ellu, ellu solu ch'eu cantu sta canzona

Ma sintite la mio voce, sintite la mio canzona

Per l'ultim'umanità è per l'ultimu suldatu

Li so guai lu so sangue, u so passu trascinatu

Hè per ellu, ellu solu ch'eu cantu sta canzona