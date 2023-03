Un ghjornu, una canzona : Chjar'di luna - Monte cristu

"Monte Cristu" o quandu u classicu d'Alexandre Dumas diventa canzona, è chi canzona !

Dapoi tant'anni sentu lu mare batte

In issu vechju castellu tante prigio so piatte

Un sentu chè catene u mio core si spenghje

Tanti ghjorni à sperà è tante notte à pienghje

Di la mio vita m'hanu fattu ruina

O Mercedes O prumessa regina

Di tè solu mi ferma un ricordu sbanitu

U soffiu di e to labre hè silenziu feritu

Chi a so ghjustizia un hè chè barbaria

Per un interessu m'hanu chjappu a vita

O Signore chi senti a chjama di u nucente

Chi more solu è chjosu chjinate in l'ombre spente

A petra hè freda è un ci hè mancu lume

Ma in la mio mente oghje ci core un fiume

Quellu di a vindetta u sangue di i furdani

Di la mio manu fiera hè lampatu à li cani

Luce sta notte a stella a stella di a sperenza

O libertà fiore di a mio suffrenza

Salteraghju in lu mare ancu se perdu la vita

Pensendu à la vindetta per l'anima tradita

Trimate voi chi l'ora s'avviccina

Sognu secretu mi portà la marina

Parlerà u fucile per me ci serà Cristu

Senterete canta l'ombra di monte cristu

Parlera u fucile parigi sera tristu

Senterete canta

L'ombra, di Monte Cristu