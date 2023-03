Un ghjornu, una canzona : Diana di l'alba - Ghjochi

"Ghjochi" tutta a magia di Cecce Lanfranchi in qualchi versi...

Baddaremu a guerra in corti di a scola

Suldati d'una stonda cú li scusali scuri

E lu prufumu longu di sta risa chi svola

Sará d'inghjostru amaru é di cunfitura

A spissu l'istatina, infiara l'aria bienna

Da schjarisce in li visi, i nosci ochja ingridatti

E tutti li sicreti spartuti dopu cena

Ghjunti á li to labbra, só basgi impivarati

Middi lumi d'arghjentu, di ramu e di mari

In li vapori strani di la me zitiddina

Un firmaia piú nimu, era notti, mi pari

E puri la to voci era cusi vicina

Baddaremu a guerra in corti di a scola

Suldati d'una stonda cú li scusali scuri

E lu prufumu longu di sta risa chi svola

Sará d'inghjostru amaru é di cunfitura

E po veni lu tempu, piu nudu é piu sicretu

Paru á li to oghji d'isuli ch'un so mei

Chi ciambotta li sensa é lu cori piu chetu

Brusgendu per i strada u vanu di l'idei

Mimoria vagabonda, immensa e fantina

Inventa lindumani á senta lu fiatu

Ch'ormai i to ricorda ún so ché pulvarina

U focu'lli so ghjorna m'há dighjá cunsumatu

Baddaremu a guerra in corti di a scola

Suldati d'una stonda cú li scusali scuri

E lu prufumu longu di sta risa chi svola

Sará d'inghjostru amaru é di cunfitura

Middi rimori dati com'é tanti pricheri

E li sapori vani di cio chi un fu fattu

Firmaiani li toi á di ch'é tú nun c'eri

E tutti sti piaceri ch'eiu ún t'aghju cuntatu

Middi rimi circati par di á tremavoci

Ch'eiu ti tinia caru ma l'anni si so persi

Ti sianu cuncessi sta terra é una croci

E com'é tistamenttu un pocu di sti versi

Baddaremu a guerra in corti di a scola

Suldati d'una stonda cú li scusali scuri

E lu prufumu longu di sta risa chi svola

Sará d'inghjostru amaru é di cunfitura