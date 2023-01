Un ghjornu, una canzona : Diana di l'Alba - Lasciala passà

Lasciala passà

Un la lascia piu fora, lascialà passa, lascialà passa

I mangoni di la notti so tutti qui a vata

I mangoni surpatori so qui a vata, so qui a vata

E s'e tu la lasci fora, u fretu l' ha da piglia

Porti sempri cun te issa sciarpa cusi fina

Chi mammata t'ha fattu. Ch'edda ti regalo

Inno ch'un porti piu issa sciarpa damaschina

L'ai data par sempri a quiddu c'hi ti guardo

Un la lascia piu fora, lascialà passa, lascialà passa

I mangoni di la notti so tutti qui a vata

I mangoni surpatori so qui a vata, so qui a vata

E s'e tu la lasci fora, u fretu l' ha da piglia

Parchi parli cusi cun qu'issa anima nera

Tu chi se cusi bedda, in te a ghjenti spera

Parchi parli cusi, paroli par traparla

S'e tu ti ni sta fora. U fretu tl pigliera

Un la lascia piu fora, lascialà passa, lascialà passa

I mangoni di la notti so tutti qui a vata

I mangoni surpatori so qui a vata, so qui a vata

E s'e tu la lasci fora, u fretu l'ha da piglia