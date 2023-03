Un ghjornu, una canzona : Giramondu - un ideale

"Cerca sempre un ideale" cusì bella canzona di u gruppu "Giramondu" !

Cerca sempre un ideale per a to vita fà

Ad ogni stridu di u ventu ogni ghjornu a sminticà,

A credenza in un desertu chi fece nasce l’acquata

Quandu sempre in lu so celu a sperenza era stanciata.

Per u to locu di muntagna scumpertutu d’ogni core

Chi teme u tempu ingannu è sfiere di tutte l’ore

Per u core di e zitelle è u so cantu prufanu

Sò e voce di sta terra è a so speme luntanu.

Cerca sempre l’infinitu d’una bellezza spugliata

D’indiatura arritta è cù l’abbriu lampata,

Cum’una stantera antica da u cecu alzata

E u cantu infinitu di a voce impetrata.

Per u to locu di muntagna scumpertutu d’ogni core

Chi teme u tempu ingannu è sfiere di tutte l’ore

Per u core di e zitelle è u so cantu prufanu

Sò e voce di sta terra è a so speme luntanu.

Cerchi mezz’à u destinu l’agnu toiu ch’ellu porta

Duve c’era la to strada quella ch’elli t’anu tolta

U versu ch’un s’assulcina eternu in la so scrittura

Chi d’ogni morte rinasce cume una verde natura.

Per u to locu di muntagna scumpertutu d’ogni core

Chi teme u tempu ingannu è sfiere di tutte l’ore

Per u core di e zitelle è u so cantu prufanu

Sò e voce di sta terra è a so speme luntanu.

Giramondu.