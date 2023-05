Un ghjornu, una canzona : GUELFUCCI PETRU - Paisaghji

"Paisaghju" u slow magicu di Petru Guelfucci

Mi frisgianu a memoria

Issi capelli riccamati

Ochji calisgine è storia

Pè isse strade è lochi amati

Sopr’à l’acqua d’istatina

A to faccia di nunziata

Collu d’acula marina

Cù la pelle basirgata

Labre d’uva malvasia

Cum’è duie ale accuppiate

Fronte spechju è puesia

Di settembre vi n’andate

Chjar di luna nustalgia

Cù li pianti di la fata

Bocca toia via via

Lingua è parulla fidata

E bracce chjama luntana

Spinu d’alba è di serenu

Dinochje di la sulana

Pochju chetu è tempu pienu

Cù la so stete liata

E to mani à lu scupertu

Focu è fola sunniata

Di e to ghjambe à libru apertu

U to corpu muscatellu

Pianu pianu rispiratu

Nant’à l’onde lu battellu

Di u ricordu prufumatu

Un billicu nidicale

Sessu ventu inzuccheratu

In pettu nidu è piuvate

Un cor d’acellu sfiatatu.