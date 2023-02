Un ghjornu, una canzona : I Muvrini - Trà more è campà

"Trà more è campà" quandu i Muvrini guardanu versu a pizza "Tian'anmen"...

In mente oghje mi vene

Un surrisu di tè

Da nantu à quella scena

Di piazza Tien an Mè

Rivuluzione movi

Mancu si pò più dì

A cerchi è ùn la trovi

À mezu à li cheppì

È tù chì ti ne ridi

Di tanchi da fermà

Tamanti li to sfidi

D'oriente quallà

È tù sai

Sai more

Sai more è sai campà

È tù sai

Sai more

Pè un palmu di libertà

Pò t'aghju vistu corre

Davanti à i sullati

Un populu in bullore

Di ghjente rivultati

È ancu marchjà pianu

In centu mila è più

Carrughju fattu umanu

Da tanta giuventù

Sempre n'ere cuntentu

Di longu à li stradò

Quale ellu fussi lu ventu

Quale ellu fussi lu prò

È tù sai

Sai more

Sai more è sai campà

È tù sai

Sai more

Pè un palmu di libertà...