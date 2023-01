Un ghjornu, una canzona : I MUVRINI - Vince per un more

"Vince per un more" cantu chi fece nasce tantu scandalu, è puru...

Eri curria un fiume quindi

Un si ne scordi mai nimu

Quant'ellu carriava à limbu

Omi in dinochje è capighjimbi

Oghje corre, oghje corre

U fiume chi và

Vince per un more, hè fiume unità

Vince per un more, hè fiume unità

Babboni zimbi d'oppressione

Travagliadori li sfruttati

E giovani sparamundati

Cun quelli senza stenta pane

Oghje corre, oghje corre

U fiume chi và

Vince per un more, hè fiume unità

Vince per un more, hè fiume unità

U nostru fiume corre unu

A sbuccà in li ghjorni più chjari

D'omi è di donne core pari

Uniti in lu vulè cummunu

Oghje corre, oghje corre

U fiume chi và

Vince per un more, hè fiume unità

Vince per un more, hè fiume unità

L'avvene ci aspetta bramosu

Di populi senza catene

Cun elli ci seremu à tene

Un mondu ghjustu è generosu

Oghje corre, oghje corre

U fiume chi và

Vince per un more, hè fiume unità

Vince per un more, hè fiume unità