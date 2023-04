Un ghjornu, una canzona : I Surghjenti - Tu babbu in 18

""Tu babbu in 18" u voceru di a Corsica a i so figliolli cascati luntanu...

Aviu cinqu'anni ùn sapiu parchì

Piinghjìa Zia Ghjustina cù Ziu Francè

E mamma m'hà dittu parchì voli sapè

Sì 'ghjà troppu afflittu sè capiscu bè

Saparè più tardi parchì Ziu Francè

Cù Zia Ghjustina dicìa seti trè

Tu babbu in 18, frateddu in 43

E oghji fiddolu, oghji tocca à tè

In faccia à u caminu piinghjìa Ziu Francè

Pò Zia Ghjustina dicia ò Ghjasè

Parchì u scumpientu ùn s'hè presu à mè

Chì da 'ssu mumentu hè persu ogni bè

Sè oghji in ramentu ùn'hè incù piacè

È solu chì sentu ssi parolli in mè

Tu babbu in 18, frateddu in 43

E oghji fiddolu, oghji tocca à tè

E tù paisolu quandi u mali c'hè

Porti u to dolu, l'addisperu in tè

Com'è ssi ziteddi ch'ani com'è mè

Vistu vichjuleddi pienghja à ùn più pudè

Ma no, Zia Ghjustina, avemu par tè

In cori una spina ch'ùn si sà parchì

Oh oh oh oh, oh oh oh oh

Oh oh oh ho oh, oh oh oh

Tu babbu in 18, frateddu in 43

E oghji fiddolu, oghji tocca à tè

Tu babbu in 18, frateddu in 43

E oghji fiddolu

Oghji induva sè