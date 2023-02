Un ghjornu, una canzona : Jean-Paul Poletti - Tu Dumenicu

"Tu Dumenicu" lettera di resistenza...

D’ottobre in Zerubia a luna hè cusi bella

E u ventu in furesta viulineghja in li pini

A notte di vaghjime aspetta un’antra stella

Da i Martini à Siò marchjanu i clandestini.

E tù Dumenicu, ribellu di cugnome chi ùn vulia mai dorme.

Cun tè sò ghjunti tutti omi di u prima trinca

I sorba, i Noell è l’altri Ghjacumoni

Quelli di a campagna è quelli di marinca

Chi sunniavanu l’arba mà senza cavizzoni.

E tù Dumenicu, ribellu di cugnome chi ùn vulia mai dorme.

E vostre le vittorie eranu silenziose

A gloria a sai bè, ùn canta chè u ghjornu

Quantu funu i cumpagni di’sse mosse furiose

Chi partianu fieri senza pregà ritornu.

E tù Dumenicu, ribellu di cugnome chi ùn vulia mai dorme.

E oghje senti di chi ogni passatu hè mortu

Chi li fiori s’annoianu nantu à e tombe vechje

Chi hè megliu à un circà quale chi avia tortu

S’imbrutta la memoria in certe bocche techje.

E tù Dumenicu, ribellu di cugnome chi ùn vulia mai dorme.

Oghje nantu à’ssi chjassi pascenu i muntoni

Di quandu in quandu i neri intisgianu i bianchi

Chi diceria avà Giusti è Mondoloni

E tutti i to fratelli cù i so fucili stanchi.

E tù Dumenicu, ribellu di cugnome chi ùn vulia mai dorme.

D’ottobre in Zerubie a luna hè sempre bella

E u ventu in furesta viulineghja in li pini

A notte di vaghjime aspetta un’antra stella

Da i Martini à Siò hai l’ochji clandestini.

E tù Dumenicu, ribellu di cugnome chi ùn vulia mai dorme.