Un ghjornu, una canzona : L'Albinu - Sciringa

"Sciringa" quellu tempu vicinu è luntanu duve a Droga era sempre un prublema è nancu una fatalità...

Ci simu allevati inseme in lu stessu carrughju

Pensendu a l’avvene incù sogni zitellini

Ma oghje la to strada ti porta versi u bughju

Un liguidacciu biancu ghje ùn micighju in le to vene,

Quella pulveretta bianca in’e lu sacchitellu

Durante una stonda ti facce sunnià

Eccu induv’ellu hè u to spiritu ribellu

A vita di le to mani l’hai lasciata cascà.

Sappie chi sunnià poi sperà la vita, un’hè micca campalla.

Ti disceti a matina filighendu in le to stacche

E quellu biglietacciu tù speri caccià

Ma sopr’a tutti li tuvoni di le to bracce

Un sai quanti manghjioni si lascianu ingrassà,

Un senti mancu i brioni di un populu decisu

Chi vole stringhje in le so mani l’avvene

Mà tù in le to mani ci stringhji una sciringa

Stu lacramentu chi marturieghja e to vene.

Allinsigatu, incappiattu, ti lasci tùmbà.

Tù chi porti l’avvene à l’aghju di a sciringa

Tù chi campi per tuttu ciò ch’è artificciale

Mà aprilli s’occhji è supranisci a rimigna

Piantà d’un campà ch’è nant’un lettu d’ospidale,

Fiancù a fiancù marchjeremu versi lu nostru avvene

E tù dinu dumani puderai brionà

Chi tandu sera sangue correra in le to vene

A vita l’hai ammanita ti ci poi aghjumillà.

A’ssa manu tesa, contra à to morte, u spinu un li girà