Un ghjornu, una canzona : Michel Mallory - Cantà

"Canta" u ritornu di Michel Mallory à u cantu Corsu !

Canta

Cantà indè la lingua nostra

Cantà per di che tu si corsu

Cantà a speranza

Nostra differenza

Cantà, cantà, cantà

Cantà per l'amicu luntanu

Cantàper oghj'e per dumane

Chi a vita ci lasce

In salute e in pace

Cantà, cantà cantà

Cantà corsu, cantà

Cantà per a mamma chi pienghje

Quandu u figliolu rivenne

Per l'omu imprigiunatu

Per u disgraziatu

Cantà, cantà, cantà

Cantà, nanu a terra corsa

Cantà per l'avvene di i corsi

Cantà contra a miseria

Cantà cume prighera

Cantà, cantà, cantà

Cantà corsu, cantà

Cantà anc'à voce di u core

Cantà l'amicizia e l'onore

E per i spatriati

D'amore abanbunati

Cantà, cantà, cantà

Cantà, in de la lingua nostra

Cantà per di che tu si corsi

Cantà a sperenza

Nostra differenza

Cantà, cantà, cantà

Cantà corsu, cantà...