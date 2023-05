Un ghjornu, una canzona : MISSAGHJU & Ghada SHBEIR - Sunnià

Un ponte trà Corsica è Libanu, cume un ribombu di quandu Aleria si chjamava Alalia...

Accarezzi li mio ghjorni

Aliscendu mi la vita

Mi fiurisci li mio sonnii

Cum’è tè ùn ci n’hè micca

Sì bella cum’è l’albore

Chì schiarisce a matina

Spùtica cum’è un fiore

In lu chjosu d’istatina

La to voce spurgulata

Cum’è un sonu di ghitarra

Linda è pura cum’è l’acqua

Chì corre di a muntagna

Cum’è rime li to detti

Cusì dolci è misurati

Sò carezzi li to gesti

Biscotti sò li to basgi