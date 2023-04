Un ghjornu, una canzona : Petru Guelfucci - I Palatini

"I Palatini" di Petru Guelfucci capi d'opera à tutti i nivelli !

In core à centu palatini

Gira un sopra à più memoria

Nantu à u liberu di a storia

Ingutuppatu di crude maglie

Fumendu sudore è vittoria

T’anu fattu centu battaglie

Ch’i stanu à cavallu à la gloria

In stella à destrieri bianchi

Infiucchittati per la guerra

Cù tutti li ferri à li fianchi

Ma soffia un ventu rozzu in terra

Luntanu hè la cumapustella

Luntanu so le sponde care

Sguardu lasciatu longu mare

E’à u fronte quella stella

Ma ùn ci vole adisperane

A fede ghjè una sumenta

Annacquata è mai spenta

E’ ride sempre u lindumane.