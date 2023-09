Un ghjornu, una canzona : Regina et Bruno - Solenzara

A storia di "Solenzara", a canzona corsa chi fece u giru di u mondu !

Regina et Bruno

Quandu pens’a Solenzara

Ch’aghju lasciatu quallà

Una nostalgi’ amara

Cum’un sonu di ghitarra

U core face trimà

Rivegu li pescadori

Riturnendu di piscà

C’è centu mila culori

Da fà scimi li pittori

Chi nun li ponu fissà

{Refrain:}

A Solenzara

O! Chi dolce felicità

A Solenzara

Più bè nun si po sta

E l’alba misteriosa

Quand’ella si dev’alzà

Tantu bell’e luminosa

Chi mi pare una sposa

Tuttu face luccicà

E la stella matuldina

Sempre mi vol’aspettà

Quand’à mio vela latina

Cum’un’acula marina

Nantu mare si ne và

{au Refrain}

Una barca nant’arena

Chi nun po piu naviguà

M’ha cunfidat’a so pena

D’un pudé romp’a catena

Per anda in altru mar’

Ma quandu soffi’a timpesta

Pront’a tuttu sprunfudà

Per a vecchja barc’è festa

E finita la so siesta

Li pare di naviguà