Un ghjornu, una canzona : Tavagna - John

Quellu "John", pare chi ogni paese hà u soiu, serà vera?

John era un tippu appena stranu

John si dicia americanu

John ùn surtia chè di notte

John si cridia u più forte

John, l’amicu di Smith & Wesson.

John era cascatu da zitellu

John, micca crisciutu di cerbellu

John male ùn avia mai fattu à nimu

John, per aiutà sempre era primu

John, ognunu sà where he was born.

John era un tippu appena mattu

John, ch’avia l’ochji di u gattu

John, ancu inde li carrughji scuri

John si n’andava à passi sicuri

John, l’amicu di Smith & Wesson.

John cù li so sensi à l’aritrosa

John lampava e petre à la sposa

John, in capu ùn ci avia chè cavalli

John durmia cù i so stifali

John, avia varcatu à Capi Horn.

John era un tippu uriginale

John, ch’ùn cunniscia nutiziale

John sapia leghje inde u lume

John purtava l’anni cum’è piume

John, l’amicu di Smith & Wesson.

John, una matina hè scappatu

John, dentru à le stelle s’hè piattatu

John, serà a luna chì l’hà tombu

John, ùn l’hà pientu tantu mondu

John, è mancu un kyrie eleison.