Un ghjornu, una canzona : Tavagna - L'amanti maladetti

"L'Amanti maladetti" u blues di paese di "Tavagna"

Per la manu à listessu passu

Fughjendu u paese accanitu

In la filetta si sò chjinati

In quella machja ultima casa

U core à strappà lu pettu

È l’ochji pieni di lume crosciu

Ma ci hè un locu in muntagna

Chì mancu d’estate ùn vole siccà.

U ghjornu avia figliulatu

Di a so notte à più nera

Ancu lu tonu ci si era messu

Cum’è à vulelli cundannà

E campane di u scandalu

Si sò tutte messe à sunà

Ma ci hè un locu in muntagna

Chì mancu d’estate ùn vole siccà.

Sunate puru campane inferne

L’amore ùn hè da criticà

E vostre voci à noi sò mute

Ùn le vulemu ascultà

Nunda quì ci pò mantene

E pieni ùn si ponu parà

Ma ci hè un locu in muntagna

Chì mancu d’estate ùn vole siccà.

Da poi ùn sò mai più ghjunti

Pare ch’elli sò sempre in machja

Amutuliti i paisani

Ùn anu più nimu à sprezzà

Da l’amanti maladetti

Nimuùn ne vole più parlà

Ma ci hè un locu in muntagna

Chì mancu d’estate ùn vole siccà.