Un ghjornu, una canzona : Voce Ventu - Malapaga

"Di nome Sinucellu, Giudice di Cinarca A Corsica di l’omi cusi mi chjamara O nemicu di nentru o nemicu chi sbarca Chi l’ombra di a me spada bastava fà trima..." Ma quale serà stu Giudice di Cinarca cusi be cantatu dà Voce ventu?

Una la me persona eppo di petra intornu

In lu bughju di l’ora m’hè doppia la prigiò

I stracci d’una vita appesi à un scornu

L’infernu hà un nome : Malapaga maio

Diu mi fece vechju è ci vissi un arnese

A chjama di sta terra in brama d’unità

Da la Cinarca antica contr’à u Genuvese

U scopu di a storia ferma da inventà

Mi valsenu gran fama a forza è a parulla

O Corsica materna un abbracciu mi fù

Surgeni è Arrainchi, d’Attallà à Capula

Tutti quanti signori da porghje e so virtù

Meloria maladetta scunfitta è malora

Chi Genuva l’infame un la possu accitta

Puru a cumplicità di figli traditori

Per me a sola via fù Pisa a me cità

Di nome Sinucellu, Giudice di Cinarca

A Corsica di l’omi cusi mi chjamara

O nemicu di nentru o nemicu chi sbarca

Chi l’ombra di a me spada bastava fà trima

Malasorte mi fù una donna è po centu

Una sapara merza mi messe in purgatoriu

E tandu a nemicizia ardi u so scumpientu

In l’arte d’una mossa chi vince senza gloria

Pigliatemi aiò ch’e franchi Malapaga

Ch’e possi da quassù a pace istitui

Da supranà par bè quell’inghjustizia maga

E fà trimà mill’anni l’ingannu è u tradi

A vista l’aghju persa ma unancu a visione

O Corsica si tù, i me ochji ad ava

È da u fretu cecu d’un’orrida prigione

Pensu à l’isula grande à l’isula da là

Pensu à l’isula grande à l’isula da fa

Pensu à l’isula grande à l’isula da la