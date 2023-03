Un ghjornu, una canzona : Voce Ventu - Rughju di vita

"Rughju di vita" à tempu u titulu d'una canzona è di u primu discu di "Voce ventu" chi ghjera una schjettu ghjuvellu...

Da i chjassi di sangue è e strade spaventu

Hè partutu u lione à salutà u ventu

I so cumpagni fieri sò trà pientu è rivolta

Si sò chitate e sfiere, un silenziu s'ascolta

Hè partutu u lione à salutà u ventu

Una lacrima hè corsa in l'ochji d'un zitellu

Hè partutu u lione à salutà u celu

L'anu toltu u fiatu ma hè viva a so voce

U so passu hè stampatu per disertu è per foce

Hè partutu u lione à salutà u celu

Di u so rughju arditu ribombenu e fole

Hè partutu u lione à salutà u sole

Pocu impreme u vantu di quellu chì fù cecu

Suvitendu u so cantu truveremu u veru

Hè partutu u lione à salutà u sole

Sò orfagne è zergose e muntagne ribelle

Hè partutu u lione à salutà e stelle

Issu paese hè di fette è u focu ùn si tace

Ùn sò mai e vindette à fà cresce a pace

Hè partutu u lione à salutà e stelle

S'hè accolta a so ghjente in un silenziu piu

Hè partutu u lione à truvà u so diu

Sia Bibbia o Curanu si sceglie u so destinu

Ùn hè divina a manu à armà l'assassinu

Hè partutu u lione à truvà u so diu