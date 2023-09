Seria speciale "Un ghjornu una canzona" nant'à musica tradiziunale corsa. Una storia di u "Cantu sacru", seconda parte "A salvà ciò chi fù"...

Salve, sancta parens, enixa puerpera regem :

qui cœlum terramque regit in sæcula sæculorum,

Eructavit cor meum verbum bonum :

dico ego opera mea regi.

Gloria patri et filio et spiritui sancto sicut erat in principio et nunc et semper

et in sæcula sæculorum.

Amen.