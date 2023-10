Voce ventu - A morte di Vanina

Di sicura u passu u più dramaticu di a storia di "Sampieru" spendidamente cantatu dà Voce ventu

Vi vogliu cuntà fanduna

Di l’annu sissantrè

Quandi u ventu di sfurtuna

Si cansed’à u so parè,

E ancu in casa reale

Suminedi timpurale

Girat’avia Arabia

Circataghjendu l’aiutu,

Da alger’à Tunisia

Senza teme lu rifutu,

Sin n’hè vultatu in batellu

Samperu lu culinellu

S’era lasciat’à Vannina

In casa cù li figlioli,

Dui belli ghjuvanotti

Di famiglia li maglioli

Tutti sott’à a prutezzione

Di u sgio curat’Umbrone

Navighend’à ventu in poppa

E à imbastu trattatu,

Pensav’à rientre in casa

Da viaghju faticatu,

Quandu ghjunsi a bunfulata

Chi à moglia avia mancatu

L’avia fatta patrona

Partendu pè la Turchia,

Cunfinendu lu casale

Sicondu l’usu nustrale,

A donna di cumpagnia

Chi si n’era andanta via.

Dopu avè presu u partitu

Di u nimicu tant’uddiatu,

Vindut’avia lu tettu

Pè trè soldi di sacchettu,

E purtava lu zitellu

In Ghjenuva pè vascellu

Ma di sentesi ingannatu

O forse ancu curnutu,

E di vede si imbuffatu

Cum’è Turcu cu l’imbutu,

Avia capu à macinellu

E lu core à mulinellu.

A l’iniziu di la stizza

Turbat’era u so discorsu,

Un aghjustava parolla

Ughjulendu cum’è orsu,

Ghjastimendu lu dimoniu

Cun Cristu pè tistimoniu.

A l’ora di sbarcatura

S’era vistutu in culore,

Sempre bellu d’andatura

Piattendu lu so dulore,

Ma cù ochji fulminenti

Cum’è spirioni di sole.

Salutenduci sinceru,

Attarzatu hà l’auguri,

Po si n’hè andatu fieru,

In casa à piglia misuri,

Cù le mani tremulente

Pè curà lu tradimente.

Dapoi ùn l’aghju più vistu

Ma si dice in lu rughjone,

Ch’ellu c’hè statu carneghju

In dimora di u leone,

Cù la sciarpa in cuntinenza

Stranguledi pè sintenza.

O Madonn’accugliadora

Regina di Pradisu,

Ascultate a me prighera,

Cum’è sempre cun surrisu,

Allebiate a so disgrazia

Fate la pè carità,

Epè Corsica in attesa

Chi senza ell’ùn po campà.