SABLET / Ici, on élève des perroquets incroyables et de toutes espèces !

Ara chloroptère de l'élevage de Laurent DELAVIS. - ADL

Nous sommes dans le beau village de Sablet qui nous réserve pas mal de surprises dont cet éleveur reconnu et discret… de perroquets. De toutes sortes. Laurent DELAVIS a poursuivi professionnellement la passion de ses parents pour les oiseaux exotiques. Après un BAC technologique en production agricole et environnement, il a créé Psittamania . C’est le nom de sa société. Et avec ADL, il élève des dizaines de couples de perroquets de toutes sortes. C’est magnifique. Éleveur engagé passionnément au point qu'il fabrique aussi de grandes volières de plus de 10 mètres carrés pour couples de perroquets. Laurent DELAVIS est membre de la commission des certificats de capacité pour le département de Vaucluse, commission qui délivre les certificats pour d’éventuels futurs éleveurs. Dès février-mars et jusqu’en juillet, c’est la période de ponte des perroquets.

Sablet, c'est un peu les Tropiques chez Laurent DELAVIS. - ADL

Il faut beaucoup d’espace, de place, de temps, d’envie et de motivation pour acquérir ces animaux classés dans la catégorie « Nouveaux Animaux de Compagnie » Laurent DELAVIS prend beaucoup de précautions avant de confier un couple de perroquets.