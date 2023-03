SAULT / PLATEAU D'ALBION / La collection de vélos et maillots mytiques du NESK

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Direction un établissement Saltésien qui offre une incroyable collection de vélos de champions sur ses murs et même… dans sa chapelle désacralisée ! Je vous parle du Nesk, gîte-hôtel dédié aux sportifs cyclistes ou randonneurs, aux autres aussi.

Michel Navarro, propriétaire du café-hôtel-gîte © Radio France - Philippe Garcia

Cet ancien hôpital du XVIIIème siècle, avec son couvent, à la vue incroyable sur la plaine de Sault et ses lavandes, a été entièrement réhabilité par Michel Navarro, ancien ingénieur en génie civil, amoureux de la nature. Au Nesk, le cycliste profite de tous les services mis à sa disposition. On est dans l’ambiance dès l’entrée

La chapelle désacralisée du Nesk, avec quelques-uns des vélos de collection exposés dans l'hôtel-gîte - Le Nesk

Le NESK rouvre ses portes le 7 avril. Les cyclistes et les randonneurs y seront à l’aise dans un univers moderne, confortable et stylé : salle de restauration, salon lounge avec vélos et maillots de champions aux murs.

Le salon lounge du Nesk - Le Nesk

Le Nesk à Sault, de quoi se restaurer, se reposer dans ses confortables chambres d’hôtel ou gîtes à la vue magique.

LE NESK , 3 rue bellevue à Sault

Tél : 04 90 70 66 08