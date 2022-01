AVIGNON INTRA MUROS / Les élèves de l'Atelier Art Vivant exposent au Cloître Saint Louis.

Animation Cette semaine c’est un parcours de curieux que nous allons vivre avec vous Philippe Garcia ; Un parcours qui nous mène au fil des rues de l’Avignon intra-Muros. D’abord au Cloître Saint Louis entre la Chambre de commerce et le boulevard Raspail Philippe… Philippe Cloître du XVIème siècle inscrit au registre des Monuments historiques avec sa très grande cour aux platanes centenaires qui entourent une belle fontaine moussue ; cloître où est installé un hôtel 4 étoiles. Une partie publique du bâtiment accueille en ce moment « Arythmie » exposition d'oeuvres créées par les élèves de l’Atelier art Vivant de Villeneuve les Avignon ; Un atelier tourné uniquement sur l’art contemporain, Silvia enseigne le dessin et la peinture, Rose la sculpture et les ateliers d’enfants ; ce qui donne à voir un travail très qualitatif. Rose Lemeunier. SON Philippe L’atelier Art Vivant de Villeneuve les Avignon réalise un travail remarquable à en juger l’exposition. Et ce, depuis 1989 ! Animation L’exposition Arythmie se découvre sur trois étages au Cloître Saint Louis à Avignon jusqu’à dimanche inclus. Sauf aujourd’hui.

Le petit Victor a bien repéré son portrait... © Radio France - Philippe Garcia

fdd