AVIGNON / L'Avignon Roller Skating

Soirée d'entraînement avec es plus jeunes en compagnie de Serge, Sébastien et un papa

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

On découvre mille et un visages d’Avignon cette semaine avec vous Philippe ; Avignon en roues libres… ou presque ! Avec l’association sportive Avignon Roller Skating qui s’entraîne plusieurs fois par semaine au gymnase Philippe de Girard. Le mercredi soir à 17h, c’est au tour des enfants âgés de 6 à 12 ans de rouler sou la direction de Serge et Sébastien. Joëlle MIQUET s’occupe de l’association avec les moniteurs impliqués dans une joyeuse ambiance.

Joëlle Miquet et Sacha © Radio France - Philippe Garcia

L’adhésion à l’Avignon Roller Skating coûte 120€ par an + l’équipement : paire de patins, casque, protections : il en a pour 70€ d’investissement.

Ici on s’entraîne de tout petit à l’âge adulte et on s’entraîne aussi pour jouer au hockey !

Avignon Roller Skating / Contact : Joëlle au 06 84 22 91 94