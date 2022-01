AVIGNON / Le carrousel de la place de l'horloge

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

On visite Avignon intramuros cette semaine avec mes reportages. Expo, opéra restauré comme neuf, bar à chats, chapellerie classée aux monuments historiques et aujourd’hui… on vous offre un tour de manège.

Laurent dans la cabine du carrousel d'Avignon © Radio France - Philippe Garcia

En 1979, la famille Theophilos fait l’acquisition d’un carrousel, vous savez ces fameux manèges colorés avec leurs chevaux de bois. Dans un premier temps ils le promenaient de fête foraine en fête foraine jusqu’à son installation sur la place de l’horloge à Avignon. À l’époque, en France, il n’en restait que deux en fonction. Aujourd’hui, c’est le fils Laurent Théophilos qui assure la suite, quarante ans après …

Coucou de Laurent sur un des chevaux mobiles du carrousel © Radio France - Philippe Garcia

Les touristes étrangers sont les plus nombreux, avec les enfants bien sûr, à monter sur le carrousel de la place de l’horloge à Avignon. Américains, japonais adorent le prendre en photo, ainsi que le chat, un vrai chat, qui vit sur le manège depuis 8 ans !