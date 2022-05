BARBENTANE / La prestigieuse maison Mousses Étoiles

Cette semaine, le beau et prisé village de Barbentane, à 10 minutes d’Avignon. Ici, existe une exceptionnelle entreprise qui fête ses trente ans cette année. Mousses étoiles conçoit et fabrique à 100% ses produits pour les clients les plus exigeants du monde entier : L’entreprise familiale conçoit bains de soleil et matelas, banquettes et espaces détentes, lits baldaquins, coussins et oreillers d’extérieur et d’impressionnants luxueux parasols sur mesure. Chez Mousses Étoiles , tout est conçu et fabriqué de A à Z, entre technologies de pointe et fait-main. Visite des ateliers avec Laurent Lepoutre, le fils du créateur.

Mousses étoiles à Barbentane compte 12 salariés dont d’anciennes couturières de la maison Souleiado.

L’entreprise familiale équipe L’hôtel La Mirande à Avignon, le Prieuré de Villeneuve les Avignon, des établissements monégasques, aux Seychelles en passant par Dubaï ou "Saint Barth" Et bien d’autres maisons prestigieuses !

Mousse étoiles, ZAC des Roumettes à Barbentane / www.mousses-etoiles.com