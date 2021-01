BEDARRIDES / Asselin Brocante

Un jour en Vaucluse fait escale à Bédarrides cette semaine. Nous sommes entre Avignon et Orange dans cette commune à la confluence de plusieurs rivières, dont l’Ouvèze.

La trancheuse des années 50 © Radio France - Philippe Garcia

Aujourd’hui, on part en quête de bonnes affaires de toutes époques, chez Asselin Brocante. Brice Asselin s’est installé en famille à Bédarrides il y a deux ans, après plusieurs années passées à l’Isle sur la Sorgue dans l’univers des antiquaires. Chez lui, on trouve de tout : des objets, meubles et tableaux de toutes époques ; Un univers moins impressionnant, moins onéreux pour l’amateur curieux, plus simple dans l’approche comme il le revendique.

Brice Asselin et une oeuvre du peintre dont il parle dans le reportage. © Radio France - Philippe Garcia

Asselin Brocante achète et vend. La boutique qui va s’agrandir, est ouverte sur rendez-vous du lundi au samedi. Sans rendez-vous les mercredis, jeudis et vendredis après-midi et le samedi toute la journée.

Le site internet

La page Facebook