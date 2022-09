BEDOIN / Jean-Louis Stefani, peintre malvoyant amoureux des couleurs !

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Nous passons la semaine à Bedoin tout près du Mont Ventoux, pour le portrait attachant d’un peintre, ancien faïencier. Et amoureux de la couleur.

C'est Jean-Louis Stefani créé des œuvres fantastiques ou figuratives, des paysages aussi. Il a perdu la vue depuis 13 ans à cause d’une dystrophie maculaire de la rétine. Il ne lui reste plus qu’un dixième de vue. Pourtant il peint… Il a une grande mémoire visuelle pour les couleurs et les mouvements.

Philippe Garcia est allé chez lui à Bedoin. Dans sa maison qu’il ouvre à tous, sur rendez-vous, pour admirer ses tableaux. Sa maison est son atelier…

Jean-Louis Stefani, un peintre amoureux de la couleur, toujours, bien qu’il ne voit quasiment plus. Il est aussi l’auteur d’un livre « L’accent de MA Provence » qui se moque gentiment des provençaux, lui qui en est, puisqu’il est né à Pertuis.

Peintre Jean-Louis Stefani / Pour les rendez-vous téléphonez au 06 10 40 22 92

Le site internet de l'artiste