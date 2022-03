BÉDOIN / RUCHOFRUIT présente ses trésors dans un nouvel écrin.

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Bédoin, plus de 3000 habitants sur les contreforts de la face sud du Mont Ventoux, est la commune à l’honneur cette semaine. Ils ont migré de Flassan à Bédoin entrainant avec eux leurs merveilleuses recettes sucrées et salées : c’est Christophe et Anne-Marie GEORGE

Christophe GEORGE et un de ses délicieux produits artisanaux à base de produits locaux. © Radio France - Philippe Garcia

Les artisans du goût de la maison RUCHOFRUIT, qui a trente ans d’existence, se sont installés depuis peu au numéro 33, chemin des treilles à Bédoin. La vieille maison restaurée est le nouvel écrin délicieusement traditionnel côté boutique, parfaitement aux dernières normes de travail et d’hygiène côté laboratoire.

Julia touille la confiture de fraises. © Radio France - Philippe Garcia

Les nombreuses confitures à base exclusivement de produits locaux sont à 6€ le pot 340 grammes, touillées manuellement dans des petits chaudrons. On est loin de la production industrielle ! Côté tartinables RUCHOFRUIT nous conseille par exemple la préparation tomate-poivron-aubergine.

Un des derniers produits de RUCHOFRUIT © Radio France - Philippe Garcia

RUCHOFRUIT à Bédoin, c’est pas moins de 70 spécialités à tomber par terre ! Vous trouverez dans la nouvelle maison de caractère de RUCHOFRUIT, une belle sélection de créations artisanales issue du cercle amical de Christophe et Anne-Marie.

RUCHOFRUIT, 33 chemin des treilles, 84410 BÉDOIN / Tél : 04 90 70 24 33 / http://www.ruchofruit.fr