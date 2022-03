BÉDOIN / Théo PASTOURET collectionne et restaure les vieux tracteurs agricoles.

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Bédoin, plus de 3000 habitants sur les contreforts de la face sud du Mont Ventoux est la commune à l’honneur cette semaine sur France bleu Vaucluse. Ici, les activités agricoles font partie de ce territoire depuis longtemps et Bédoin compte la plus grande forêt communale de France !

Ce vieux truc rouillé à roues métalliques fonctionne ! © Radio France - Philippe Garcia

6300 hectares ! Pour entretenir tout cela, il faut du matériel agricole, dont les tracteurs. Il y a un an, Théo Pastouret a repris la présidence de l’association Tracteurs Rétro Vaucluse. Chez Théo, le tracteur ancien c’est une passion dévorante. Avec père et frère, ils en possèdent plusieurs, tous en état de marche !

Chez les Pastouret, tous les tracteurs sont en état de marche. © Radio France - Philippe Garcia

Outre la passion des vieux engins agricoles dont il poursuit la collection, Théo Pastouret défend les traditions provençales en jouant du fifre avec la formation Bandùra.

Sous le hangar à l'outillage lourd, le frère de Théo (ici avec son père) retape un vieux tracteur de marque allemande. © Radio France - Philippe Garcia

Chaque année, l’association Tracteurs Rétro Vaucluse expose ses véhicules à roues et à chenilles au hameau Sainte Colombe de Bédoin.

Théo a transmis la passion des tracteurs rétros à toute la famille. © Radio France - Philippe Garcia

Association Tracteurs Rétro Vaucluse à Bédoin / Président : Théo Pastouret / Téléphone : 06 27 41 86 31