CARPENTRAS / Des objets pour recontruire les hommes.

Histoires d’objets, atelier-boutique fait partie de l’Association Rhezo qui s’occupe de l’insertion professionnelle de personnes précaires. À Carpentras, vous remarquerez les deux belles vitrines de la boutique face à la porte d’Orange. On y découvre des meubles et objets déco créatifs et "tendance" conçus et fabriqués à partir de matériaux et mobilier de récupération ou donnés.

Création à partir de récupération © Radio France - Philippe Garcia

Frédéric Olive est le responsable du Pôle insertion professionnelle. La boutique Histoire d’objets a toutes les apparences de l’atelier d’artisans professionnels…

Frédéric Olive, responsable pôle insertion professionnelle de l"association RHEZO © Radio France - Philippe Garcia

Histoires d’objets, un atelier-boutique résolument humain qui répare aussi bien les hommes que les objets.

Vous pouvez confier meubles et choses à personnaliser aux petites mains de l’atelier ou faire votre choix dans la boutique, pour un intérieur original et créatif.

Dans l'atelier, 9 personnes travaillent en insertion professionnelle. © Radio France - Philippe Garcia

Histoires d’objets, c’est 23 Boulevard du Nord à Carpentras, face à la porte d’Orange.

Vous pouvez aussi faire don d’objets et de meubles en envoyant vos photos aux responsables de la boutique-atelier.

Téléphone de la boutique-atelier : 04 90 66 80 07