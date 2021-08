CARPENTRAS / Mon premier bureau se trouve... dans un château !

Découvrez les mille et un visages de votre commune avec les reportages de Philippe Garcia.

Créer son entreprise est un beau pari, avec souvent un engagement financier pas négligeable. Pourtant, il est possible sans se ruiner, de se faire accompagner et d’installer son premier bureau… dans un château !

Annie Villafranca et Thierry Borel © Radio France - Philippe Garcia

Le château Durbesson sur le Marché-gare de Carpentras, entièrement réhabilité à l’initiative de la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin ; un marché gare qui (entre autres démarches) aide les jeunes entrepreneurs avec Ma première usine et Mon premier bureau, idées à l’origine de Thierry Borel, Directeur du développement économique et touristique pour la COVE. Petit ou grand projet, Mon premier bureau vous offre à prix serrés, des espaces de travail performants et des services de qualité.

Thomas Lopez créateur de TL Consulting, dans un des bureaux du château. © Radio France - Philippe Garcia

Au château d’Urbesson actuellement, sur 15 bureaux, 12 sont occupés par de jeunes entreprises de moins de quatre ans.