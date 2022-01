CAVAILLON / Au café Tronik, on met la main dans les "circuits"

C’est à Cavaillon que Philippe Garcia a décidé de vous tendre son micro dans le but de découvrir quelques-uns des aspects de la cité Cavare. Aujourd’hui Philippe, on se lance dans l’électronique créative, dans la bonne humeur !

Anaïs côté café-salon de thé (sans le masque pour la photo) © Radio France - Philippe Garcia

C’est au 23 de la rue Raspail que ce couple issu de l’hôtellerie (elle, ancienne directrice d’hôtel et lui responsable technique) a créé ce lieu très original, croisement du café et du FabLab qui met à notre disposition outils et machines numériques et bien plus encore !

Ici on vient prendre un café, un thé, une boisson et se régaler de gâteaux, mais aussi apprendre à réparer soi-même ou faire réparer son électronique, à suivre des ateliers, emprunter des livres sur les thèmes de l’électronique, la robotique, l’informatique et tout ce qui concerne l’écologie et le bien-être au naturel.

Jean-Louis répare, créé et enseigne l'électronique en ateliers ouverts à tous. © Radio France - Philippe Garcia

Le Café’Tronik de Cavaillon est ouvert 23 rue Raspail, du lundi au samedi de 8h30 à 18h, excepté le jeudi.

Anaïs et Jean-Louis Camazzola sont les créateurs du CAFÉ'TRONIK à Cavaillon

Téléphone : 06 26 78 02 56 / Mél : contact@cafetronik.fr