CAVAILLON / Constructeurs et bouillonneuses préparent le Corso de Cavaillon.

C’est à Cavaillon que vous vous baladez Philippe, pour nous ramener quelques images de la ville ; quelques instantanés très divers de la ville et ses habitants. Vous avez eu la chance de pénétrer l’immense atelier confié à l’association Les géants de papier : une immense cathédrale de métal et de verre, très très haute, ancien entrepôt d’expédition au 137 de l’avenue Gabriel Péri de Cavaillon. Ici travaillent hommes et femmes dévoués à la tradition du Corso, nom des défilés de chars fleuris, corso qui fêtera ses cent ans l’année prochaine. Ils sont constructeurs et bouillonneurs qui chaque année donnent vie en quelques mois, aux chars décorés sur plusieurs mètres de hauteur et sur lesquels Reine de la ville et princesse accompagnées d’enfants très fiers, vont défiler en ville.

Là nous étions à plusieurs mètres de haut pour mettre en couleurs les structures qui vont donner vie à ces 9 chars sur le thème des capitales du monde. Sur les hauteurs de l’immense entrepôt des constructeurs et bouillonneurs, on peut admirer d’anciens morceaux et personnages de chars réalisés depuis bien longtemps par les bénévoles passionnés du corso de Cavaillon.

En Vaucluse, outre le Corso de Cavaillon, il y a celui de Valréas et le Corso nautiques de l’Isle sur la Sorgue.

Le corso de Cavaillon avec ses défilés de chars fleuris, fêtera ses 100 ans l’année prochaine !