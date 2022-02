CAVAILLON / Le nouveau skatepark de la base de loisirs du Grenouillet

Activités incontournables de la culture urbaine le roller, le skateboard et le BMX sont très pratiqués par les jeunes en milieu urbain notamment. C’est pour cela que de plus en plus de nos villes aménagent des skateparks. C’est le cas à Cavaillon où la mairie a investi et missionné l’agence Constructo de Marseille, agence d’architectes unique en France, spécialisée dans l’ingénierie de skateparks.

Un jeune skater sur le nouveau site du skatepark de Cavaillon - Stéphane Flandrin

Philippe Garcia s'est rendu sur place pour le premier jour d’exploitation publique. Il a rencontré Cécile Colinet chargée de projets pour la maîtrise d’ouvrages au service des sports de la ville de Cavaillon

Cécile Colinet du service des sports de la ville de Cavaillon et Stéphane Flandrin de l'Agence Constructo © Radio France - Philippe Garcia

Désormais le skatepark est ouvert gratuitement à tous, éclairé jusqu'à 19 heures en hiver.

Plan initial du skatepark de Cavaillon par l'agence Constructo - Agence Constructo

Cavaillon est labélisée Ville active et sportive avec sa via ferrata, un boulodrome, deux piscines, un hippodrome, une piste de BMX, un stade de tir-à-l’arc, plus de 270 voies d’escalade extérieures !

Le skatepart de Cavaillon se trouve sur l’immense base de loisirs gratuite du Grenouillet