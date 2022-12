CHEVAL BLANC / La tradition des Belles

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Nous sommes sur la commune de Cheval blanc, juste à côté de Cavaillon avec aujourd’hui, une tradition qui réunit joyeusement les jeunes du village : la tradition des belles qui sont… des garçons bien habillés.

120 ans de tradition... - Les Belles

Une tradition qui a fêté ses 120 ans qui concerne les jeunes hommes âgés de 16 à 23 ans. Ceux qui ont 23 ans et plus sont appelés lesermites et sont en guenilles. Arnaud BRUNO jeune « belle » nous explique en quoi consiste la tradition des Belles.

Les Belles... 120 ans de tradition - Les Belles

L’idée des Belles est de lier les jeunes hommes et les jeunes filles de Cheval blanc qui sont invités à se rejoindre au grand bal du soir.

Le jour des Belles dans les rues de Cheval Blanc - Les Belles

Les belles, plus de 120 ans de tradition à Cheval blanc, se donnent rendez-vous dans les rues du village en avril 2023 !