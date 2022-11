CHEVAL BLANC / Luberon apiculture, leader français sur le net

Découvrez les mille et un visages de votre commune.

Nous passons la semaine dans la commune de Cheval Blanc, tout à côté de Cavaillon. Depuis 25 ans existe une entreprise très spécialisée : Luberon apiculture, dont le site internet est leader en France.

Mille nuances de ruches... - Luberon apiculture

À Cheval Blanc, l’apiculteur amateur ou professionnel y trouve son bonheur… Un bonheur fait de fleurs, de lavande, de butineuses très bosseuses qui nous offrent leurs meilleurs miels… Luberon apiculture, c’est une histoire de famille. Guillaume LOMBARD nous guide au cœur de l’entreprise…

Guillaume LOMBARD © Radio France - Philippe Garcia

La famille Lombard vent en boutique et en ligne ses meilleurs miels et produits dérivés, en même temps que l’immense choix de matériel pour la joie des apiculteurs vauclusiens, Français et au-delà, grâce à leur site internet leader.

www.apiculture.net c’est le nom du site de la famille Lombard.

Luberon apiculture, c’est 572 Route de CAVAILLON, Z. A. des 4 Boules à Cheval-Blanc

Tél. 04 90 06 16 91